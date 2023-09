O Palmeiras é o maior campeão nacional, com 11 conquistas do Campeonato Brasileiro (incluindo a Taça Brasil de 1967). Além disso, o Verdão é o terceiro clube com mais títulos da Copa do Brasil, com quatro (1998, 2012, 2015 e 2020) - assim como o Flamengo. O Alviverde está atrás apenas do Grêmio, com cinco, e do Cruzeiro, maior campeão do torneio com seis troféus.