Em contato com fontes do clube e do Tribunal, a reportagem ouviu que o fato de o comandante português ter adotado uma outra postura na entrevista coletiva ameniza a avaliação do órgão. Apesar da insinuação em campo, com a cabeça quente, não houve qualquer abordagem sobre o tema na conversa com a imprensa. Isso deve ser entendido como uma retratação.