Os jogadores que iniciaram a partida fizeram trabalhos regenerativos no hotel. Já o restante do grupo, incluindo o argentino Flaco López (que estava suspenso, mas viajou justamente para participar do treino), foi a campo e realizou atividades técnicas em dimensões reduzidas – a primeira só com os atletas de linha e a segunda com a presença dos goleiros. Ao todo, as movimentações duraram uma hora e meia.