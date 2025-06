Pronto para retornar ao time do Palmeiras, Felipe Anderson pode rever o Porto no Mundial

Recuperado de um edema na coxa direita, o meia-atacante Felipe Anderson está pronto para voltar ao Palmeiras após desfalcar o time por três jogos, e o retorno deve se dar em uma partida especial para o camisa 7: na estreia do Verdão no Mundial, no próximo domingo (15), contra o Porto-POR, seu ex-clube, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Na última partida do Palmeiras em solo brasileiro, contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, Felipe Anderson já estava à disposição da comissão técnica, mas não entrou em campo, portanto, agora deve ganhar chance, ainda que apenas durante uma parte do duelo contra o time europeu.

A temporada do camisa 7 palmeirense tem sido de altos e baixos, já que sofreu com problemas físicos, mas também fez bons jogos entre os 11 principais de Abel Ferreira. Em 2025, Felipe Anderson disputou 19 partidas, sendo 11 delas como titular.

Passagem de Felipe Anderson pelo Porto

A trajetória do meia-atacante no clube português foi curta e apagada durante a temporada de 2020/21. Prejudicado por lesões e, consequentemente falta de sequência em campo, Felipe Anderson fez apenas dez jogos, sendo cinco como titular, e não marcou nenhum gol pelo time.

Programação da semana do Palmeiras

O clube paulista escolheu Greensboro, na Carolina do Norte, como sua base de treinamento nos Estados Unidos. Lá, a equipe de Abel Ferreira utilizará as instalações da Universidade da Carolina do Norte, que possui um estádio, dois campos de treinamento, além de vestiários e academia.

Os jogadores farão o primeiro treino no exterior na terça-feira (10), às 16h (horário local), no estádio da Universidade da Carolina do Norte, na cidade de Greensboro, onde ficará por quatro dias, enquanto na quarta as atividades estão previstas para o período da manhã.

No sábado (14), a delegação seguirá em voo de 1h para New Jersey, local onde vai enfrentar o Porto-POR, no domingo (15), às 19h (de Brasília), na primeira partida da fase de grupos da competição.

