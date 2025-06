Sem lesionados, Palmeiras embarca para a disputa do Mundial de Clubes; veja logística

Após encerrar a primeira parte da preparação para o Mundial de Clubes da Fifa em solo brasileiro, agora o Palmeiras está pronto para embarcar rumo aos Estados Unidos, país que vai sediar o torneio internacional, em voo fretado pelo clube em um avião com assentos de classe executiva, na manhã desta segunda-feira (9), às 11h, e tem chegada prevista para 22h30. E o melhor: sem desfalques, já que não tem jogadores lesionados.

O clube paulista escolheu Greensboro, na Carolina do Norte, como sua base de treinamento nos Estados Unidos. Lá, a equipe de Abel Ferreira utilizará as instalações da Universidade da Carolina do Norte, que possui um estádio, dois campos de treinamento, além de vestiários e academia.

Os jogadores farão o primeiro treino no exterior na terça-feira (10), às 16h (horário local), no estádio da Universidade da Carolina do Norte, na cidade de Greensboro, onde ficará por quatro dias. No sábado (14), seguirá em voo de 1h para New Jersey, local onde vai enfrentar o Porto-POR, no domingo (15), às 19h (de Brasília), na primeira partida da fase de grupos da competição.

Após o primeiro desafio, a delegação alviverde retorna à sua base e repetirá a mesma logística na partida do dia 19, quando vai enfrentar o Al-Ahly-EGI, pela segunda rodada. Jogadores e comissão técnica devem dormir na cidade em que joga na terceira e última rodada da primeira fase, quando vai enfrentar o Inter Miami, já que o duelo acontecerá às 22h (de Brasília), e tem um voo de cerca de 2h.

Convocados do Palmeiras na Data-Fifa chegam depois

Estêvão (Brasil), Richard Ríos (Colômbia), Gustavo Gómez (Paraguai), Piquerez, Facundo Torres e Emi Martínez (Uruguai), além dos jovens Benedetti e Luighi, que estão com a Seleção Brasileira Sub-20, estão fora dos treinamentos com a comissão técnica. Esses jogadores se juntarão ao grupo alviverde apenas nos Estados Unidos, no dia 11, ou seja, dois dias após a delegação do Palmeiras chegar no exterior.

Lista de relacionados do Palmeiras para o Mundial:

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus

Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Micael, Naves e Benedetti

Laterais: Giay, Marcos Rocha, Mayke, Piquerez e Vanderlan

Meio-campistas: Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Richard Ríos, Raphael Veiga, Mauricio, Allan e Felipe Anderson

Atacantes: Estêvão, Facundo Torres, Paulinho, Flaco López, Luighi, Thalys e Vitor Roque

