Vitor Roque ressalta retomada após sacrifícios no Palmeiras: ‘Sei o que estou passando’

Autor do gol da vitória do Palmeiras sobre o Fluminense nesta quarta-feira (22), Vitor Roque admitiu que viveu momentos de turbulência desde sua chegada à Academia de Futebol, mas ressaltou o poder de resiliência para se manter entre os titulares e contribuir na corrida por títulos na temporada, fator considerado vital para a permanência de Abel Ferreira.

Contratação mais cara da história do Palmeiras, Roque conviveu com críticas externas, principalmente após a disputa do Mundial de Clubes. Para superar as adversidades, o jogador apostou na boa relação familiar, além do apoio que recebe diariamente dos companheiros e do estafe alviverde.

- Estou muito feliz, muito grato a Deus também, que tem me sustentado. Eu, mais do que ninguém, sei da fase que estou passando. É uma fase difícil, difícil de sair também, que exige sacrifício, exige esforço, e é Deus que me sustenta, junto com a minha mãe, com a minha família. É muita oração. Então, estou muito grato a Deus, grato ao Palmeiras também, que está comigo nessa fase. Estou muito feliz em valorizar a vitória do grupo - afirmou

Na sequência, o camisa 9 aproveitou para elogiar o apoio que recebeu do grupo de jogadores e da diretoria nas últimas semanas.

- É um grupo maravilhoso, um ajuda o outro, no dia a dia e também nos jogos. Então, é só gratidão. Gratidão ao professor também, pela confiança, a todo o staff, a toda a diretoria, a todo o Palmeiras. Estou muito grato por fazer parte disso - completou.

Vitor Roque, do Palmeiras, comemora gol marcado contra o Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Palmeiras embala no Brasileirão

Com a vitória de virada sobre o Fluminense no Maracanã, o Palmeiras chegou aos 29 pontos e encostou no líder Cruzeiro, que empatou com o Corinthians em São Paulo. Com dois jogos a menos em relação aos mineiros, o Verdão depende apenas das próprias forças para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro.

Na próxima rodada, a equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o Grêmio, no Allianz Parque, a partir das 21h (de Brasília).