O Palmeiras de Abel Ferreira lutará até o fim pelo título do Campeonato Brasileiro. Mesmo em uma temporada marcada por oscilações, o time mantém suas principais virtudes desde a chegada da comissão técnica portuguesa: a resiliência e a mentalidade vencedora.

continua após a publicidade

+ Abel Ferreira defende Vitor Roque de críticas, mas alerta o Palmeiras: 'Não é Pelé'

Nem o pênalti convertido por Cano, nem a atuação abaixo do esperado no Maracanã foram suficientes para atrapalhar o planejamento alviverde, que voltou a conquistar três pontos importantes na competição.

Entre as notícias positivas, que superaram a pressão sofrida durante grande parte do confronto, Vitor Roque se destaca. Maior contratação da história do clube, o jogador conviveu com pressão externa e críticas da torcida — justas diante do investimento de 25 milhões de euros e do retorno de apenas três gols marcados até então.

continua após a publicidade

Após contribuir diretamente em um dos gols da equipe na vitória sobre o Galo na última rodada, o atacante voltou a ser decisivo. Saiu dos pés dele, mesmo com a falha do sistema defensivo, o tento que garantiu o triunfo do Verdão, agora terceiro colocado no Brasileirão e colado no líder Cruzeiro, que tem dois jogos a mais.

A vitória no Maracanã teve a assinatura de Abel Ferreira: jogo truncado, domínio alternado, leitura fria e triunfo no fim. Mesmo com as baixas de Estêvão e Paulinho, o Palmeiras reencontra a conexão entre elenco e comissão técnica, equilibra os lados da balança e mantém a sede por vitórias. Com foco e paciência, aproveitou as brechas do Fluminense para mostrar, mais uma vez, que sabe ser letal quando o adversário vacila.

continua após a publicidade

Títulos e Abel Ferreira caminham de mãos dadas desde sua chegada à Academia de Futebol, e mais uma vez o Palmeiras depende apenas das próprias forças para conquistar o Brasileirão. A sequência até dezembro promete ser exigente, com outras duas competições no calendário e o clássico contra o Corinthians pelo caminho. Mas seguir vivo na disputa é o primeiro passo rumo ao desfecho desejado.

Mauricio comemora gol do Palmeiras sobre o Fluminense, no Maracaã, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Palmeiras e a corrida pelo título

Se o “modo campeão” será ativado, só o tempo e as atuações do Palmeiras dirão. Fato é que o time se coloca em posição semelhante à de temporadas passadas, desta vez com um elenco mais robusto e moldado conforme os pedidos da comissão técnica.

Entre as semelhanças, falta apenas uma Cria da Academia em destaque, como aconteceu com Endrick e Estêvão nos últimos anos. Candidatos existem, mas Allan, o principal deles, frustrou expectativas ao ser expulso com uma cotovelada no Maracanã. Erros fazem parte do processo, sobretudo para quem está começando, e o Palmeiras mostra ter margem para crescer, algo fundamental em uma maratona de pontos corridos.