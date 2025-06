Palmeiras inaugura centro de recovery na Academia de Futebol; veja fotos

O Palmeiras inaugurou o Centro de Recovery e Neurociência, que fica no centro de excelência da Academia de Futebol e tem o objetivo de elevar permanentemente a qualidade da estrutura oferecida aos seus atletas e assim aperfeiçoar o desempenho esportivo da equipe profissional. Integrado ao Núcleo de Saúde e Performance (NSP), o novo espaço visa otimizar as recuperações física e mental dos jogadores por meio de diferentes atividades, técnicas e terapias, como neurociência, pilates e acupuntura, entre outras.

Daniel Gonçalves, coordenador de saúde e performance do clube, detalha os conceitos presentes na inovadora área recém-criada pelo Maior Campeão do Brasil.

- A rotina de um atleta do Palmeiras conta com atividades preliminares – ou seja, anteriores ao treinamento no campo – e atividades complementares. Todas elas decorrem de avaliação-diagnóstico, prevenção, performance e recuperação. Neste sentido, o Centro de Recovery e Neurociência foi pensado para nos auxiliar no pós-jogo em uma visão mais holística e interdisciplinar - disse o profissional.

Segundo Gonçalves, o clube utilizará recursos como massoterapia, exercícios de eletroestimulação transcraniana, pilates, botas compressivas, acupuntura, osteopatia, podologia, tudo embasado com estudos robustos.

- Além do recovery, usamos esta nova área, principalmente, para as ativações mental, neural e neuromuscular. Por isso, o espaço é também de neurociência e conta com técnicas e equipamentos, como óculos inteligentes, que nos ajudam a melhorar a tomada de decisões e o foco dos nossos atletas, entre outras coisas - avaliou.

O cuidado com a saúde mental dos profissionais alviverdes foi levado em consideração durante a elaboração do projeto.

- É um pensamento holístico. Além da questão da recuperação, procuramos criar um centro de convivência e também de bem-estar. O Palmeiras se preocupa muito com o bem-estar dos atletas e cria ambientes que favorecem isso. Então, projetamos um ambiente com cromoterapia (luzes), aromaterapia e estímulos auditivos agradáveis que faz com que os jogadores tenham uma maior aderência aos processos e se sintam cada vez mais cuidados e satisfeitos, sobretudo nas recuperações neuromuscular, metabólica e mental - explicou o profissional, que trabalha no Verdão desde 2020.

O NSP já usava equipamentos de neurociência, mas, a partir deste ano, a utilização foi ampliada. Segundo o coordenador científico, esta é uma área do futebol que avançará substancialmente nos próximos anos.

- No conceito de neuromodulação, o atleta consegue, por meio de suas atividades cerebrais, entender o seu comportamento em relação a pensamentos intrusivos que podem gerar negatividade e ansiedade. Isso, como consequência, pode ser regulável com pensamentos positivos e respiração. Esse pensamento holístico é potencializado pelo ambiente relaxante e o atleta passa a se entender melhor - concluiu.

Palmeiras utiliza equipamentos de última geração

- Esses equipamentos são de última geração e auxiliam os atletas a desenvolver técnicas de autorregulação e autoconhecimento. O atleta atinge uma onda e isso é transferível para o jogo após, por exemplo, um erro. Nosso corpo tem hormônios e inúmeras outras manifestações químicas que contribuem com uma melhor concentração, qualidade muscular, atividade motora… Enfim, é um caminho muito amplo para ser seguido. A gente pensa que o futuro passará muito por essas questões da neurociência - afirmou Gonçalves.

Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon

Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon