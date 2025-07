Abel rebate críticas sobre trabalho no Palmeiras e dispara: ‘Fazem de propósito’

Abel Ferreira voltou a defender o elenco do Palmeiras após a vitória de virada sobre o Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã. Para o treinador, opiniões externas pouco interferem no trabalho do dia a dia, apesar dos altos e baixos que a equipe enfrenta em 2025.

Entre críticas por resultados adversos e comemorações por resultados conquistados, Abel aposta na manutenção do trabalho, esse que realzia desde o fim de 2020 à frente do comando técnico alviverde.

- Dizem que o treinador do Palmeiras não percebe nada, é fraco, faz sempre a mesma coisa. Mas enfim, como são só opiniões, tu tens a tua, os outros têm as deles. E às vezes fazem de propósito, até porque convém, porque alguém manda. Olha, eu não vou alterar aquilo que eu disse depois do jogo do Mirassol. Temos uma equipe jovem, temos uma equipe de presente, temos uma equipe de futuro. Temos muita margem para melhorar, vamos continuar a trabalhar, vamos ganhar, vamos perder. Vão dizer que somos os melhores, depois vão dizer que somos os piores. Mas há uma coisa que nunca podemos duvidar, é do nosso valor, do nosso trabalho, da nossa resiliência, da nossa consistência e da coragem que temos para muitas vezes tapar os ouvidos e os olhos - afirmou.

O treinador voltou a criticar a sequência exaustiva de jogos imposta pelo calendário brasileiro, mas evitou usar o problema como desculpa para a instabilidade da equipe na temporada. Para Abel, o foco está em ajudar os jogadores a evoluir, especialmente as recentes contratações, e manter o trabalho com consistência, independentemente das críticas da mídia ou da torcida.

- As críticas que recebemos muitas vezes não são críticas construtivas, são críticas ofensivas, e isso é triste. A liberdade acaba quando começamos a mexer na do outro. E aqui muitas vezes não é assim. Estamos num momento no mundo em que não há filtros. Mas, como te disse, temos que continuar focados. Trabalho, ajudar os jogadores a crescer. Temos uma equipe com presente e futuro. E vamos continuar nesta luta insana, com jogos atrás de jogos, viajando de dia e de noite, jogando seja a hora que for, contra quem for. E se não ganharmos, se não corrermos, se não jogarmos bem, ninguém vai aceitar desculpas - finalizou.

Outras repostas de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Críticas ao público no Maracanã

- Torcida do Fluminense que me perdoe, é uma opinião pessoal. Mas fico muito triste, desiludido e muito reflexivo. O Fluminense foi a equipe que melhor representou o futebol brasileiro no Mundial. Foi recebido pelos torcedores no aeroporto. E fico muito triste de ver a torcida vaiar esses jogadores que tanto orgulho deram aos torcedores do Fluminense, sem falar que perderam o melhor jogador.

Futuro do Palmeiras

- Agora é continuar com os pés no chão, muita coisa que temos que melhorar. Continuar nesse caminho de melhora para ganhar. Aqui só conta ganhar, o resto ninguém quer saber de mais nada.