Aníbal detalha mudanças do Palmeiras em virada sobre o Fluminense: ‘Colocamos vontade’

Um dos destaques da vitória do Palmeiras sobre o Fluminense no Maracanã, Aníbal Moreno reforçou em entrevista as dificuldades enfrentadas pela equipe no Rio de Janeiro. Após sofrer o gol de Cano no primeiro tempo, o Alviverde virou o placar com gols de Maurício e Vitor Roque e saltou para a terceira colocação do Brasileirão com o resultado.

- Nós sabíamos que o Fluminense iria defender bem. O Abel comentou com a gente… Mas fizemos um grande jogo, circulamos muito a bola. O primeiro gol saiu assim, com paciência. O segundo foi na vontade do time, que foi pra cima - afirmou.

Questionado sobre a conversa com a comissão técnica durante o intervalo, Aníbal revelou que o pênalti cometido por Facundo atrapalhou as ações da equipe no primeiro tempo, mas destacou o poder de reação como principal combustível para o time conquistar a vitória fora de casa.

- Mesmo após o pênalti, sabíamos que estávamos bem no jogo. Colocamos vontade, o Palmeiras sempre mostra garra e conseguimos reverter o resultado e ganhar a partida - finalizou.

Aníbal Moreno, volante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras vence o Fluminense de virada

No Maracanã, o Fluminense dominou o primeiro tempo contra o Palmeiras, mesmo com baixa presença de público, criando chances claras e abrindo o placar com Germán Cano após pênalti marcado por falha da arbitragem em assinalar a infração provocada por Facundo Torres. O Palmeiras teve dificuldades para manter a posse de bola e organizar as jogadas, mas conseguiu o empate nos minutos finais da etapa inicial, após erro do goleiro Fábio, com gol de Mauricio.

No segundo tempo, o Palmeiras voltou mais organizado, equilibrando o jogo e dominando o meio de campo até que Vitor Roque aproveitou falha da defesa adversária para virar o placar. Renato Gaúcho promoveu alterações com Thiago Silva e Ganso para tentar a reação, melhorando a dinâmica do Fluminense, mas sem sucesso para evitar a derrota. Nos minutos finais, Allan foi expulso após revisar lance no VAR por agressão a Samuel Xavier.

Com a vitória fora de casa, o Palmeiras somou três pontos importantes e se mantém firme na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense, principal representante brasileiro no Mundial de Clubes, enfrenta dificuldades após o retorno ao país e se afasta do grupo de times do topo da tabela.