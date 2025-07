Ana Thaís aponta erro de jogador em Fluminense x Palmeiras: ‘Não dá’

O Palmeiras venceu o Fluminense fora de casa por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (23), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória do Verdão veio após falha de Martinelli, que deu um passe no pé de Vitor Roque. O lance foi analisado pela jornalista Ana Thaís Matos durante a transmissão.

- É jogo de erro mínimo. Não dá para ter esse tipo de erro. Um jogador como o Martinelli, que vem num momento muito bom… É claro que o jogador não quer errar, mas esse passe ali no meio é arriscadíssimo. É praticamente um protocolo: Não faz esse passe cruzado no meio, porque fica muito fácil para o jogador que está vindo de frente, em um momento que a linha de defesa estava saindo - comentou Ana Thaís.

➡️ Falha de Fábio em Fluminense x Palmeiras viraliza: ‘Sabão na bola’

Cria de Xerém, Martinelli vive momentos de altos e baixos com a torcida do Fluminense. Enquanto uns amam, outros odeiam. O atual momento, porém, com grandes atuações no Mundial de Clubes, colocou o jogador em uma poisção favorável com os torcedores. Mas o erro que deu o segundo gol do Palmeiras parece ter recuperado a voz dos críticos. Mesmo assim, alguns internautas apareceram para minizar o erro pontual e valorizar a partida de Martinelli, criando um debate nas redes.

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos 29 pontos e subiu para a terceira colocação. Já o time carioca permanece com 20, na oitava posição.

O que vem por aí para Fluminense e Palmeiras?

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (27), quando encara o São Paulo, a partir das 16h (de Brasília), no Morumbis. No sábado (26), o Palmeiras recebe o Grêmio, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque. Ambos os duelos são válidos pelo Campeonato Brasileiro.

