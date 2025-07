Abel Ferreira defende Vitor Roque de críticas, mas alerta o Palmeiras: ‘Não é Pelé’

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira voltou a apoiar publicamente Vitor Roque durante entrevista coletiva. O treinador acredita ser difícil aguentar as críticas externas, principalmente no futebol brasileiro, e voltou a se colocar à disposição para ajudar o jogador nesta retomada após o Mundial.

- Para ser jogador nesse país e para aguentar críticas selvagens que fazem a jogadores com 20 anos, independentemente se ganham muito ou pouco. A forma como criticam… Chamam de bagre, ódio. Deixa marcas emocionais. Ele já mostrou do que é capaz. O problema são as ofensas e quando passam do limites. E como aqui é 8 ou 80, agora ele é o Pelé. Não é. É o mesmo Roque - disse.

A “luta insana”, de acordo com o profissional português, irá acompanhar Roque durante sua passagem pelo Palmeiras. Para ele, é essencial manter o trabalho realizado desde o início do ano e torcer para que as principais peças não sofram problemas físicos por conta do calendário apertado que a equipe enfrentará no segundo semestre.

- As críticas aqui não são construtivas, são ofensivas. A liberdade acaba quando toca na do outro. Como disse, continuar trabalhando. Continuar nessa luta insana, jogos atrás de jogos, viajar dia e noite. E se não ganhar… Não corremos e nem jogamos bem. Ninguém vai dizer que é o calendário congestionado, gramados fracos, equipes com jogadores lesionados. Ninguém quer saber - completou.

Vitor Roque comemora gol do Palmeiras sobre o Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Palmeiras de Abel Ferreira no Brasileirão

O Palmeiras venceu o Fluminense de virada na noite desta quarta-feira (23), no Maracanã, e chegou à terceira colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, cinco pontos atrás do líder Cruzeiro, que empatou em 0 a 0 com o Corinthians na rodada.

No próximo sábado, o Verdão volta a campo para enfrentar o Grêmio, no Allianz Parque, a partir das 21h (de Brasília), pela 17ª rodada do Brasileirão. Desde que retornou dos Estados Unidos, a equipe comandada por Abel Ferreira segue invicta, com duas vitórias e um empate.