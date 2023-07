Depois de alguns dias parado, o Palmeiras voltou a mostrar atividade no mercado nesta sexta-feira (28). A principal notícia do dia foi a retomada das conversas com o Racing-ARG pela contratação de Aníbal Moreno, que ainda segue complicada. Além disso, o clube "travou" a saída de Pedro Lima, por empréstimo, para o futebol português. Por fim, a comissão técnica prepara o retorno de Dudu para as oitavas de final da Libertadores. Confira as notícias!