O Palmeiras vive a véspera do confronto com o Fortaleza, pela 16ª rodada do Brasileirão, mas os assuntos do dia pouco tiveram a ver com o jogo. A verdade é que o clube está no mercado e tem estratégia definida para buscar um reforço nesta janela de transferências. A bola da vez é o argentino Aníbal Moreno, do Racing-ARG, que foi elogiado como o melhor de sua função no país. Para completar o tema "mercado", a principal organizada do Verdão marcou um protesto para este sábado, às 11h, em frente ao Allianz Parque. Confira as notícias!