Insatisfeita com a má fase do time e a falta de reforços, a torcida do Palmeiras está cada vez mais perdendo a paciência. Neste sábado, a Mancha Verde, principal organizada do clube, marcou um protesto para 11h, em frente ao Allianz Parque. A manifestação acontecerá horas antes do duelo com o Fortaleza, às 16h, pela 16ª rodada do Brasileirão.