Presidente do Palmeiras, Leila abre o jogo sobre negociação com Vitor Roque

Presente na Academia de Futebol nesta quinta-feira (27) para a apresentação dos zagueiros Bruno Fuchs e Micael, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, comentou sobre a negociação com Vitor Roque.

A mandatária afirmou que o clube tem o desejo de contar com o atacante ainda em fevereiro, antes do término da janela de transferências no país, e disse que trabalha nos bastidores para finalizar as tratativas com as partes envolvidas.

- Estamos (diretoria do Palmeiras) trabalhando para isso - afirmou Leila Pereira ao deixar a sala de imprensa.

De acordo com apuração da reportagem, o Palmeiras acertou as bases com o Barcelona para contratar o atacante por 25 milhões de euros fixos. Após a La Liga travar a saída por questões burocráticas, o clube espanhol conseguiu liberação junto à Fifa, que autorizou a transferência.

O contrato, no entanto, ainda não foi assinado, e o clube trabalha com cautela após as novelas envolvendo Andreas Pereira, Claudinho e Matheus Pereira. Vale lembara que o Verdão tem até o dia 28 de fevereiro, data do término da janela de transferências no país, para inscrever novas chegadas.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, comentou sobre as negociações com Vitor Roque, atacante do Barcelona (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Palmeiras no mercado

Até o momento, o Palmeiras já acertou a chegada de cinco reforços: os atacantes Paulinho e Facundo Torres, o volante Emiliano Martínez e os zagueiros Micael e Bruno Fuchs, que chega por empréstimo do Atlético-MG.

Nos bastidores, o clube também encaminhou a contratação de Lucas Evangelista. O meio-campista, que pertence ao Red Bull Bragantino, é aguardado após o término do Campeonato Paulista.

