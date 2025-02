Próximo de Vitor Roque, Palmeiras tem prazo curto para registrar novos reforços

Com a missão de reforçar o elenco para o primeiro semestre da temporada, o Palmeiras segue ativo no mercado em busca de contratações, mas está pressionado devido ao curto prazo para o registro de novos nomes.

Isso porque a janela de transferências no futebol brasileiro, aberta no início de janeiro, se encerrará na próxima sexta-feira (28). Com isso, a diretoria alviverde tem pressa para concluir as últimas tratativas antes do prazo.

Após acertar a chegada de cinco reforços, incluindo os titulares Facundo Torres e Emiliano Martínez, o Palmeiras foca suas atenções nas tratativas para contratar Vitor Roque. Após fechar com o Barcelona a transferência do atacante por 25 milhões de euros, o Verdão viu a La Liga travar a negociação por problemas burocráticos.

No entanto, as partes envolvidas conseguiram reverter a situação na última quarta-feira (26) e agora acertam os detalhes finais para registrar o contrato do atacante antes do encerramento da janela.

Vale lembrar que o Palmeiras encerrou 2024 com faturamento de R$ 1,2 bilhão, um recorde na história do clube, além de superávit — diferença positiva entre receita e despesa no balanço — de R$ 198,1 milhões em caixa.

Leila Pereira (à esquerda) lidera as negociações do Palmeiras no mercado, com o aval do técnico Abel Ferreira (Foto: Fabio Menotti / Palmeiras)

Palmeiras no mercado

Até o momento, o Palmeiras já acertou a chegada de cinco reforços: os atacantes Paulinho e Facundo Torres, o volante Emiliano Martínez e os zagueiros Micael e Bruno Fuchs, que chega por empréstimo do Atlético-MG.

Nos bastidores, o clube também encaminhou a contratação de Lucas Evangelista. O meio-campista, que pertence ao Red Bull Bragantino, é aguardado após o término do Campeonato Paulista.