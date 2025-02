Novos reforços do Palmeiras, Micael e Fuchs explicam luta por titularidade

O Palmeiras apresentou, na tarde desta quinta-feira (27), os zagueiros Micael e Bruno Fuchs. Novos reforços do clube, eles concederam entrevista à imprensa na Academia de Futebol.

continua após a publicidade

+ Próximo de Vitor Roque, Palmeiras tem prazo curto para registrar novos reforços

Ex-jogador do Houston Dynamo, dos Estados Unidos, Micael chega para atender a um pedido de Abel Ferreira, que deseja um defensor canhoto no elenco. Já Bruno Fuchs, emprestado pelo Atlético-MG até dezembro, tem a missão de convencer a comissão técnica a permanecer na equipe paulista.

Micael

Quinto reforço do Palmeiras nesta janela de transferências, Micael já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para estrear no próximo sábado (1º), quando o Verdão visita o São Bernardo, em duelo válido pelas quartas de final do Paulistão.

continua após a publicidade

Questionado sobre a disputa pela titularidade, o zagueiro exaltou a qualidade do elenco alviverde e revelou que sempre sonhou em vestir a camisa do clube.

- O que mais pesou foi o Palmeiras ser essa grande equipe que é. A titularidade será disputada, são grandes jogadores conosco e vamos mostrar dentro de campo. Sempre quis jogar aqui, desde novo. Sempre tive essa expectativa. Era o que eu queria para mim, não tive como dizer não quando a oportunidade chegou - explicou.

continua após a publicidade

Micael durante coletiva de apresentação no Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Bruno Fuchs

Emprestado ao Palmeiras até o término da temporada, Fuchs tem a missão de vencer a concorrência, que conta com outros quatro nomes no setor, para convencer o clube a estender sua permanência. Ex-defensor do Galo, ele afirmou que não teve dúvidas ao aceitar o projeto alviverde e exaltou a dupla de titulares, formada por Murilo e Gustavo Gómez.

- É um ano de empréstimo, mas em nenhum momento tive dúvida de vir para cá. Quando chega proposta do Palmeiras, é difícil dizer não. Vim para provar meu valor. Tem duas referências aqui, mas quando o professor precisar, estarei à disposição - disse.

- Os títulos que conquistou (o Palmeiras), não tem o que falar. Quando o treinador (Abel Ferreira) te chama, automaticamente você se sente importante. Temos que aproveitar o máximo dele - completou.

Bruno Fuchs ao lado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Próximo jogo do Palmeiras

Classificado para o mata-mata, o Palmeiras visita o São Bernardo no próximo sábado (1º), a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, pelas quartas de final do Paulistão.