Presidente da Conmebol promete ‘punição dura’ ao Cerro por racismo em ligação à Leila

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, prometeu à presidente do Palmeiras, Leila Pereira, uma ‘punição dura’ ao Cerro Porteño, do Paraguai pelo racismo cometido contra Luighi, do Palmeiras. Um torcedor do Cerro Porteño, segurando uma criança no colo, fez gestos imitando um macaco em direção ao jogador Luighi, do Palmeiras, em partida válida pela Libertadores Sub-20, na quinta-feira (6).

continua após a publicidade

Segundo o Lance! apurou, o contato entre Domínguez e Leila aconteceu nesta sexta-feira (7), após a dirigente do Palmeiras cobrar uma posição firme da entidade após o ataque racista sofrido pelo atacante palmeirense.

➡️ Joia de Abel e artilheiro da base: conheça Luighi, atacante do Palmeiras alvo de racismo

Antes da coletiva de apresentação de Vitor Roque, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, fez um discurso enfático, cobrando uma resposta firme da Conmebol diante dos atos de racismo sofridos por Luighi. Ela destacou a necessidade de medidas concretas e afirmou que o clube solicitaria a exclusão do Cerro Porteño da competição.

continua após a publicidade

— Vamos pedir a expulsão do Cerro Porteño da Libertadores. Esse não é o primeiro caso em que esse clube ataca nossos jogadores e torcedores — declarou Leila.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

No fim da tarde desta sexta, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitou oficialmente à Conmebol a exclusão do Cerro Porteño da Libertadores Sub-20.

continua após a publicidade

Mais tarde, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou que o ato do torcedor do time paraguaio foi um “comportamento vergonhoso” e disse ter ficado “profundamente indignado” com o racismo cometido contra Luighi.