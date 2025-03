Luighi, do Palmeiras, fala sobre racismo na Libertadores sub-20: ‘Saiu um ódio na cabeça’

O atacante Luighi, do Palmeiras, falou sobre o caso de racismo sofrido por ele na partida contra o Cerro Porteño, do Paraguai, pela Libertadores Sub-20. Em entrevista ao canal oficial do clube, o jogador relembrou o momento do ataque racista.

continua após a publicidade

➡️ Joia de Abel e artilheiro da base: conheça Luighi, atacante do Palmeiras alvo de racismo

— Ah, cara, não sei o que falar, né. Lá no momento ali, não sei se pode falar a palavra, mas saiu um ódio na cabeça. Até porque tinha muitos policiais do lado e isso me deixou mais bravo. Depois de eu ter feito nada, até fui lá neles. Mas daí ficou aprendizado, pô. Na hora ali a gente fica bravo, a gente perde a cabeça. Mas tem pessoas assim, desse tipo no mundo. E como eu falei, até quando a gente vai viver isso? — declarou o jogador.

O atacante, que já subiu para o profissional do clube, foi alvo de atos racistas por parte da torcida adversária e ainda sofreu uma cusparada quando se dirigia ao banco de reservas.

continua após a publicidade

Um torcedor do Cerro Porteño, segurando uma criança no colo, fez gestos imitando um macaco em direção ao jogador do Palmeiras.

— Eu mandaria para as pessoas que fazem esse tipo de racismo. Que parem. Porque você não está no corpo da pessoa que sofreu o racismo. Às vezes você fala, mas não sente o que a pessoa transmite. Isso é uma dor que eu peço para que poucas pessoas sofram. Nenhuma, na verdade, né. Mas como eu falei, tem muitas pessoas assim no mundo. E até quando vão existir pessoas assim? E até quando o futebol vai admitir isso? — pediu Lughi.

Antes da coletiva de apresentação de Vitor Roque, realizada nesta sexta-feira (7), a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, fez um discurso enfático, cobrando uma resposta firme da Conmebol diante dos atos de racismo sofridos por Luighi. Ela destacou a necessidade de medidas concretas e afirmou que o clube solicitaria a exclusão do Cerro Porteño da competição.

continua após a publicidade

— Vamos pedir a expulsão do Cerro Porteño da Libertadores. Esse não é o primeiro caso em que esse clube ataca nossos jogadores e torcedores — declarou Leila.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

No fim da tarde desta sexta, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitou oficialmente à Conmebol a exclusão do Cerro Porteño da Libertadores Sub-20.