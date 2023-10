O Palmeiras praticamente abriu mão do Brasileirão ao escalar um time reserva (e quase sub-20) para encarar o Bragantino, fora de casa. No entanto, a equipe deu esperança ao abrir o placar e ter boa atuação até os 15 minutos do segundo tempo, quando sofreu o empate e desandou. Pensando friamente, porém, Abel Ferreira conseguiu poupar seus titulares e ainda observar situações que podem abrir sua mente para enfrentar o Boca Juniors, no "jogo do ano" nesta quinta-feira (5).