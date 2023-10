Com poucos gols marcados nos últimos jogos desde que Dudu se lesionou, os palmeirenses estão preocupados com o desempenho do time que tem caído consideravelmente. Imagina então ter um Boca pela frente valendo vaga na final da Liberta. Assim, se alguém do setor ofensivo se destaca, logo é colocado como preferido para mudar o ataque, que foi muito mal na Bombonera.