O Palmeiras volta a campo neste domingo (27), quando recebe o Vasco, às 18h30, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão. A grande dúvida do torcedor é qual time Abel Ferreira vai colocar para jogar, uma vez que o elenco teve apenas um dia de treinamento devido ao atraso no retorno ao Brasil depois do duelo pela Libertadores, na Colômbia. A esperança é que Dudu possa finalmente voltar a atuar pelo campeonato nacional para ajudar o Verdão na manutenção do sonho pelo título.