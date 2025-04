O Palmeiras divulgou a escalação para a partida contra o Sport neste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), no estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE), pela segunda rodada do Brasileirão. Abel Ferreira promoveu mudanças em relação à equipe que venceu o Sporting Cristal na última quinta-feira (3), pela Libertadores.

O técnico alviverde optou por poupar jogadores para o duelo com o Leão da Ilha, As principais novidades são as entradas de Agustín Giay, Murilo, Flaco López e Vanderlan no time titular. Eles substituem Estêvão, Gustavo Gómez, Vitor Roque e Piquerez, que serão opções no banco de reservas.

Além disso, Raphael Veiga volta a ficar à disposição de Abel. Contudo, o meia também fica como alternativa no banco, e Felipe Anderson, titular no meio da semana, segue na equipe.

Sport x Palmeiras: escalações

Mandante da partida, o Sport está definido por Pepa com: Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Christian Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Lenny Lobato, Chrystian Barletta e Pablo.

Por sua vez, o técnico Abel Ferreira escala o Palmeiras com os seguintes 11: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Murilo, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Lucas Envangelista e Felipe Anderson; Facundo Torres e Flaco López.

