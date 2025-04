Atitude de Weverton em Sport x Palmeiras viraliza: ‘Coringando’

Weverton, do Palmeiras, protagonizou cena inusitada durante a partida contra o Sport neste domingo (6), na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Brasileirão. Em tentativa de reposição de bola, aos 20 minutos do primeiro tempo, o camisa 21 foi atrapalhado por Christian Rivera e demonstrou grande frustração.

continua após a publicidade

➡️ Abel surpreende em escalação do Palmeiras contra o Sport pelo Brasileirão

O goleiro alviverde partiu em velocidade com a bola nas mãos, em tentativa de armar contra-ataque. Contudo, o meio-campista do Leão da Ilha parou na frente do arqueiro, evitando a reposição. Chateado, Weverton ameaçou acertar o adversário com a bola, mas recuou, e arremessou a redonda contra o gramado.

Na web, torcedores reagiram à atitude do jogador do Palmeiras. Por meio da rede social "X" (antigo Twitter), internautas comentaram a cena, alguns rindo da ocasião e outros criticando o goleiro pela reclamação acintosa.

continua após a publicidade

Posteriormente, o camisa 21 foi alvo de críticas pelo gol sofrido, que deu ao Sport o empate ainda no primeiro tempo. Chrystian Barletta bateu de primeira da entrada da área, colocado, e o goleiro não conseguiu fazer a defesa.

Confira comentários sobre Weverton em Sport x Palmeiras

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre o jogo entre Sport e Palmeiras (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Sport x Palmeiras

2ª rodada — Brasileirão

📆 Data e horário: domingo, 6 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE);

👁️ Onde assistir: Record (TV aberta), da CazéTV (YouTube) do Premiere (pay-per-view);

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

📺 VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

continua após a publicidade