Desde que chegou ao Palmeiras, em 2020, o técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica apresentam números impressionantes na Libertadores. Com a goleada desta quarta-feira (23) por 4 a 0 diante do Deportivo Pereira, na Colômbia, o Verdão ultrapassou a marca de 100 gols na competição continental no comando do treinador português, que está muito perto de alcançar sua quarta semifinal pelo Alviverde no torneio.