Tudo isso, porém, já alterou significativamente a logística e o planejamento do Palmeiras. Estavam previstos dois treinos antes do duelo com o Vasco, que acontece domingo (27), no Allianz Parque. No entanto, dependendo do horário da viagem para o Brasil, a atividade de sexta (25) pode nem acontecer, restando apenas um dia para trabalhar pensando no confronto pelo Brasileirão.