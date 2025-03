Paulistão: bar vai distribuir chope verde se Palmeiras vencer o derby da final

O bar Bávaro, localizado em Curitiba, capital do Paraná, preparou uma ação para os torcedores do Palmeiras. Nesta quinta-feira (27), em caso de vitória do Verdão sobre o Corinthians, pela final do Campeonato Paulista 2025, o comércio vai distribuir chope verde para celebrar a conquista.

Luiz Breda, cofundador do Bávaro, destaca a importância de criar uma experiência única para os torcedores.

“Queremos criar um ambiente vibrante para a torcida palmeirense acompanhar esse clássico com emoção. É um jogo decisivo, e nada melhor do que torcer e, quem sabe, comemorar a vitória com chope verde”, destaca Luiz Breda, cofundador do Bávaro.

Para conquistar o título, o Palmeiras precisará reverter o placar. No jogo de ida, o Corinthians venceu por 1 a 0 no Allianz Parque, com um gol de Yuri Alberto. O time alviverde precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir o troféu. Caso vença por um gol de vantagem, a decisão será levada para as penalidades.

Derby vai decidir título do Paulistão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Curiosidades dos estádios na final do Paulistão

Se dentro das quatro linhas o clássico promete ser quente, fora de campo, ambos os estádios oferecem espaços aconchegantes para que as torcidas possam "relaxar" antes da final.

Entre as atrações, os torcedores terão à disposição: restaurantes, estúdios de tatuagem, coworking, espaços para festas e até locais especializados em serviços estéticos.