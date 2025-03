Quem é mais rico? Compare finanças milionárias de Corinthians e Palmeiras

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (27) pelo segundo jogo da final do Paulistão 2025. A partida será às 21h35 (horário de Brasília), na Neo Química Arena. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, no Allianz Parque, o Timão precisa apenas de um empate para levantar a taça.



Mas o confronto não se limita ao gramado. Fora de campo, Corinthians e Palmeiras também protagonizam uma disputa financeira, com receitas milionárias e folhas salariais entre as maiores do país.

💰 Quem fatura mais?

O Palmeiras leva vantagem quando o assunto é faturamento. O clube alviverde prevê uma receita bruta de R$ 1,038 bilhão em 2025, superando o Corinthians, que projeta arrecadar R$ 795 milhões no mesmo período.

O crescimento das receitas do Palmeiras é impulsionado por vendas de jogadores, acordos comerciais e um acordo milionário com a WTorre, que administra o Allianz Parque.



💸 Folha salarial: quase um empate

Quando o assunto é folha salarial, a diferença entre os rivais é pequena.

Palmeiras: R$ 23 milhões por mês

R$ 23 milhões por mês Corinthians: R$ 22,5 milhões por mês

Ambos os clubes estão entre os maiores gastadores do futebol brasileiro. Os altos salários refletem a busca por títulos e a necessidade de manter elencos estrelados.

⚽ Valor de mercado dos elencos

No mercado de transferências, o Palmeiras também leva vantagem. Segundo o Transfermarkt, o elenco alviverde é avaliado em € 228,45 milhões (R$ 1,42 bilhão), enquanto o Corinthians está avaliado em € 111,25 milhões (R$ 692,8 milhões).

🏆 O que está em jogo além do título

O clássico desta quinta-feira vai muito além do troféu. Corinthians e Palmeiras não só disputam a glória esportiva, mas também reforçam sua posição financeira no cenário nacional. O título do Paulistão representa mais visibilidade, valorização dos atletas e a chance de impulsionar novas receitas com patrocínios e marketing.

Independentemente do resultado em campo, ambos os clubes mostram que o futebol paulista continua sendo um dos mais poderosos do país — dentro e fora das quatro linhas.