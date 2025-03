Derby: Convocados do Corinthians atuaram duas vezes mais que atletas do Palmeiras na Data Fifa

Adversários na decisão do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras tiveram jogadores convocados para a Data Fifa, mas a minutagem em campo dos atletas das duas equipes foi bem diferente durante os jogos das seleções.

Ao todo, os seis jogadores do Verdão somaram 214 minutos em campo, enquanto os cinco do rival acumularam 548 minutos, cerca de 2,5 vezes mais.

Pelo lado alviverde, apenas Richard Ríos, pela Colômbia, e Piquerez, pelo Uruguai, atuaram nas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Já no Corinthians, todos os convocados entraram em campo, com destaque para Memphis Depay, titular nos dois jogos da Holanda pela Nations League.

Apenas Romero, capitão da equipe, recebeu poucas oportunidades com a camisa do Paraguai e entrou somente nos minutos finais do empate em 2 a 2 com a Colômbia, em Barranquilla.

Ríos foi titular em ambas as partidas da Colômbia e é dúvida na escalação titular do Palmeiras para duelo contra o Corinthians (foto: EVARISTO SA / AFP)

Convocados do Corinthians

Memphis Depay (Holanda): 185 minutos André Carrillo (Peru): 170 minutos Félix Torres (Equador): 99 minutos José Martínez (Venezuela): 78 minutos Romero (Paraguai): 16 minutos

Total: 548 minutos em campo

Convocados do Palmeiras

Richard Ríos (Colômbia): 180 minutos Piquerez (Uruguai): 34 minutos Emiliano Martínez (Uruguai): não atuou Facundo Torres (Uruguai): não atuou Weverton (Brasil): não atuou Estêvão (Brasil): não atuou

Total: 214 minutos em campo

Decisão do Paulistão

Após a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Palmeiras no jogo de ida, no Allianz Parque, as equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), pelo segundo duelo da final.

Em busca do tetracampeonato estadual, o time de Abel Ferreira precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com a taça. Um triunfo simples leva a decisão para os pênaltis, enquanto qualquer outro resultado dá o título ao Corinthians.