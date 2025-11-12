Palmeiras trabalha nos bastidores para superar ausência de convocados; entenda
Verdão soma sete jogadores selecionados e luta para ter peças na partida contra o Vitória; Flaco López deve ter planejamento especial para estar à disposição na Vila Belmiro para o clásssico
Em meio à corrida pelo título do Brasileirão, o Palmeiras teve sete jogadores convocados nesta Data Fifa. Além do trio de uruguaios e da dupla de paraguaios, a comissão técnica perdeu o ataque titular. Vitor Roque recebeu a primeira convocação de Ancelotti desde seu retorno ao futebol brasileiro, enquanto Flaco López passou a integrar a rotação da atual campeã mundial no segundo semestre.
Como a argentina disputará apenas uma partida nesta janela,no dia 14 de novembro, contra Angola, na África, os joagdores convocados por Scaloni serão liberados após o término do amistoso, abrindo caminho para um eventual retornou do atacante ao menos para o banco de reservas no clássico contra o Santos, um dia depois.
Vitor Roque, por sua vez, é desfalque certo na Vila Belmiro, uma vez que defenderá a Seleção Brasileira no mesmo dia. No entanto, aproveitará carona no avião da presidente Leila Pereira para retorna ao país antes do confronto diante do Vitória, no dia 19.
O restante dos convocados também entra em campo na próxima terça-feira (18), mas, até o momento, não há um planejamento definido como o da dupla de ataque titular. Os cinco jogadores defenderão suas respectivas seleções nos Estados Unidos, e há a possibilidade de o clube organizar a logística para o retorno conjunto do quinteto.
Esquemas personalizados para o retorno de convocados ao país não são novidade para a diretoria do Palmeiras, que já realizou planejamentos semelhantes em outras oportunidades, inclusive nesta temporada.
Na corrida pelo título do Brasileirão, o Palmeiras ocupa a primeira colocação, empatado em pontos com o Flamengo, restando seis rodadas para o término da competição. No fim do mês, os rivais voltam a se enfrentar em Lima, no Peru, pela decisão da Copa Libertadores, em reedição da final disputada em Montevidéu, em 2021.
Atletas convocados do Palmeiras na Data Fifa
- Brasil: vitor Roque (atacante);
- Argentina: Flaco López (atacante);
- Paraguai: Gustavo Gómez (zagueiro) e Ramón Sosa (atacante);
- Uruguai: Piquerez (lateral-esquerdo), Emiliano Martínez (volante) e Facundo Torres (atacante).
