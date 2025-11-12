Palmeiras trabalha nos bastidores para superar ausência de convocados; entenda

Em meio à corrida pelo título do Brasileirão, o Palmeiras teve sete jogadores convocados nesta Data Fifa. Além do trio de uruguaios e da dupla de paraguaios, a comissão técnica perdeu o ataque titular. Vitor Roque recebeu a primeira convocação de Ancelotti desde seu retorno ao futebol brasileiro, enquanto Flaco López passou a integrar a rotação da atual campeã mundial no segundo semestre.

Como a argentina disputará apenas uma partida nesta janela,no dia 14 de novembro, contra Angola, na África, os joagdores convocados por Scaloni serão liberados após o término do amistoso, abrindo caminho para um eventual retornou do atacante ao menos para o banco de reservas no clássico contra o Santos, um dia depois.

Vitor Roque, por sua vez, é desfalque certo na Vila Belmiro, uma vez que defenderá a Seleção Brasileira no mesmo dia. No entanto, aproveitará carona no avião da presidente Leila Pereira para retorna ao país antes do confronto diante do Vitória, no dia 19.

O restante dos convocados também entra em campo na próxima terça-feira (18), mas, até o momento, não há um planejamento definido como o da dupla de ataque titular. Os cinco jogadores defenderão suas respectivas seleções nos Estados Unidos, e há a possibilidade de o clube organizar a logística para o retorno conjunto do quinteto.

Esquemas personalizados para o retorno de convocados ao país não são novidade para a diretoria do Palmeiras, que já realizou planejamentos semelhantes em outras oportunidades, inclusive nesta temporada.

Na corrida pelo título do Brasileirão, o Palmeiras ocupa a primeira colocação, empatado em pontos com o Flamengo, restando seis rodadas para o término da competição. No fim do mês, os rivais voltam a se enfrentar em Lima, no Peru, pela decisão da Copa Libertadores, em reedição da final disputada em Montevidéu, em 2021.

Gustavo Gomez foi um dos sete jogadores do Palmeiras convocados nesta Data Fifa (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

