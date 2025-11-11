Decisão do Palmeiras pós Mundial dificulta corrida pelo título do Brasileirão

Um dos quatro representantes do futebol brasileiro no Mundial de Clubes, o Palmeiras teve o clássico contra o Santos, válido pelo primeiro turno do Brasileirão, adiado por causa da viagem da equipe aos Estados Unidos.

Palmeiras encerra sequência de 'fantasmas' na corrida pelo título do Brasileirão

A partida, que será disputada na Vila Belmiro, foi remarcada para este sábado (15), em meio aos compromissos da Data Fifa. Com isso, a comissão técnica, comandada por Abel Ferreira, não poderá contar com os jogadores convocados, além das baixas por suspensão e lesões.

Ao todo, sete jogadores foram convocados por quatro seleções da América do Sul, incluindo a dupla de ataque titular formada por Vitor Roque e Flaco López. Enquanto isso, os meio-campistas Allan e Andreas Pereira cumprem suspensão.

Fecham a lista de desfalques o goleiro Weverton (fissura na mão), o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho, que seguem sob cuidados do departamento médico após realizarem cirurgias neste segundo semestre.

Líder do Brasileirão, o Palmeiras viu o Flamengo igualar os 65 pontos após a derrota para o Mirassol, mas segue à frente do rival pelos critérios de desempate. Ambas as equipes ainda têm seis partidas pela frente na competição, sendo que o Alviverde disputará as últimas três fora do Allianz Parque.

Palmeiras foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 1, fora de casa, pelo Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Elenco do Palmeiras retorna aos treinos após folga

O elenco do Palmeiras recebeu dois dias de folga após a derrota para o Mirassol, no último domingo, e retorna aos treinamentos na Academia de Futebol apenas na próxima quarta-feira. Durante o período, a comissão técnica terá três atividades para ajustar a equipe antes da viagem à Vila Belmiro.

Abel Ferreira não contará com os atletas convocados por suas seleções nem com os lesionados, mas terá Allan e Andreas Pereira, suspenso, à disposição nos treinos. Caso vença novamente o rival, o Palmeiras seguirá na liderança do Brasileirão, independentemente do resultado da partida entre Flamengo e Sport.