Paulinho indica que não tem prazo para retornar e revela interesse antigo do Palmeiras

Maior contratação da história do Palmeiras, Paulinho foi anunciado oficialmente na tarde desta quinta-feira (30), na Academia de futebol. Com contrato válido até dezembro de 2029, o atacante é um dos três reforços do clube paulista até o momento.

Sem atuar desde a final da última edição da Copa Libertadores, o jogador se recupera de uma cirurgia para corrigir uma fratura na tíbia da perna direita e explicou que não possui prazo para retornar aos gramados.

– Eu não tenho prazo para voltar. Quero muito voltar o mais rápido possível. Se for na semifinal (do Paulista), na final, eu vou estar pronto para ajudar o clube e o treinador a buscar mais um título – disse.

Na sequência, o atacante revelou que o clube paulista tentou sua contratação em três oportunidades diferentes e agradeceu a confiança da diretoria alviverde, que investiu 18 milhões de euros em sua contratação.

– Como a Leila falou, o Palmeiras tentou a minha contratação por três vezes, mas, por questões de oportunidades, não aconteceu. Acredito que, no momento certo, em 2025, aconteceu, e foi depositada toda a confiança do clube e da presidente no meu futebol, no que eu posso entregar. Já conversei com o Abel antes mesmo de oficializar a contratação, ele me ligou – completou.

Paulinho ao lado de Leila durante apresentação (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Valores da negociação de Paulinho com o Palmeiras

Para ter Paulinho como reforço, o Palmeiras desembolsou 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 115 milhões) ao Atlético-MG, além de Gabriel Menino e Patrick, volante do sub-20. O Verdão, no entanto, permaneceu com um percentual dos direitos econômicos da dupla.

– Conheço alguns jogadores, tive uma troca de ideia na Seleção Brasileira. Já perguntei e conversei com alguns que me falaram muito bem do Palmeiras, da estrutura, do grupo, enfim, do próprio treinador, com quem eu também já tive a oportunidade de conversar e trocar uma boa ideia. Estou muito confiante, estou grato pelo reconhecimento e pela confiança depositada em mim e espero poder retribuir com muitas vitórias, gols e títulos – afirmou o atacante após ser oficializado em dezembro.

Além de Paulinho, o Palmeiras anunciou até o momento as contratações do atacante Facundo Torres e do volante Emiliano Martínez.