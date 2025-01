Palmeiras acelera reformulação do elenco com saída de pilares

Com a venda de Rony encaminhada para o Al Rayyan, do Catar, o Palmeiras chega a seis saídas nesta janela de transferências. Agora, a diretoria aguarda a avaliação da comissão técnica no Campeonato Paulista para decidir se negociará outros jogadores.

Assim que a transferência do camisa 10 seja concluída, o Verdão terá negociado - entre vendas e liberações - os seguintes atletas: Dudu, Lázaro, Gabriel Menino, Vitor Reis, Rony e Zé Rafael.

Desses, Vitor Reis foi a principal fonte de renda. Formado nas categorias de base do clube, o zagueiro foi vendido ao Manchester City, da Inglaterra, por 37 milhões de euros (R$ 232 milhões) fixos. O atleta, que estava no planejamento para a atual temporada, se transformou no defensor mais caro do futebol brasileiro.

O retorno de Piquerez, por sua vez, abre uma disputa na lateral-esquerda. Em entrevista no início do ano, Abel Ferreira afirmou que utilizará os próximos jogos da equipe para avaliar as opções no setor. Com isso, o uruguaio, Caio Paulista e Vanderlan iniciam uma corrida por duas vagas.

– Estamos esperando o Piquerez voltar para nos ajudar, porque vai ajudar seguramente. E depois escolher dois laterais entre os três que nós temos – explicou o treinador português.

Dudu foi um dos seis jogadores a deixar o elenco do Palmeiras até o momento (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Contratações do Palmeiras

Até o momento, o Palmeiras anunciou a contratações dos uruguaios Facundo Torres e Emiliano Martínez, e do atacante Paulinho, em negociação envolvendo o pagamento de 18 milhões de euros, além da transferência de Gabriel Menino e Patrick, volante do sub-20, ao Atlético-MG.

A diretoria alviverde, no entanto, segue ativa no mercado e busca uma reposição para Vitor Reis, um centroavente e um meio-campista.