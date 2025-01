Problema burocrático pode impedir saída de Rony do Palmeiras

A saída de Rony do Palmeiras pode ser impedida por questões burocráticas. Apalavrado com o Al Rayyan, o atacante ainda não recebeu liberação para viajar ao Catar, onde realizará exames médicos antes de assinar com o novo clube.

As inscrições para o Campeonato Catari, no entanto, se encerram na próxima sexta-feira, dia 31. Com isso, o atacante tem pouco menos de 48 horas para chegar ao país e realizar as últimas pendências antes de ser oficializado. A informação foi divulgada inicialmente pela jornalista "Joana de Assis".

O desejo de manter os vencimentos recebidos atualmente travou as negociações de Rony com clubes do futebol brasileiro. O Fluminense chegou a oficializar uma proposta pelo jogador, mas acabou saindo da disputa após não receber uma devolutiva do estafe do atacante.

Fora do planejamento da comissão técnica, o Rony estava inscrito no Campeonato Paulista, mas não foi relacionado para as partidas do Palmeiras na competição. O Verdão detém 50% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o restante é dividido entre o jogador e o Athletico.

Rony comemora gol pelo Palmeiras (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Números de Rony pelo Palmeiras

No clube paulista desde 2020, Rony conquistou 11 títulos, incluindo duas Libertadores (2020 e 2021). No período, disputou 283 jogos, com 70 gols e 27 assistências.