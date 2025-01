Apesar de iniciar a janela batento em duas oportunidades o recorde do clube em contratações com as chegadas de Facundo Torres e Paulinho, fruto de uma postura mais agressiva proposta pela presidente Leila Pereira, o Palmeiras deve fechar o mês de janeiro com apenas três novidades no elenco.

Em pouco menos de trinta dias, a direção alviverde tentou viabilizar algumas contratações, como a de Andreas Pereira. No entanto, além da dupla de atacantes, apenas Emiliano Martínez, ex-volante do Midtjylland, da Dinamarca, foi contratado e chegou à Academia de Futebol.

– É um Palmeiras mais agressivo. Sou sempre muito sincera, às vezes o sucesso te deixa sem enxergar, porque o sucesso esconde algumas providências que deveriam ter sido tomadas anteriormente. A gente pensa: estamos ganhando tanto, não vamos mexer em time que está vencendo. E eu percebi isso (falta de agressividade) neste ano que passou. Eu não fiquei feliz com o desempenho do Palmeiras. Nós saímos muito rapidamente da Copa do Brasil e da Libertadores – disse Leila em entrevista.

Diante das dificuldades para atrair jogadores de 'peso', a comissão técnica usará o Campeonato Estadual para analisar o elenco e definir possíveis chegadas e saídas de atletas. Além de Rony, que está fora dos planos da comissão técnica, um lateral-esquerdo deve deixar o grupo alviverde após o retorno de Piquerez aos gramados.

O técnico Abel Ferreira cobrou publicamente contratações para elevar o nível do elenco do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

– Estamos esperando o Piquerez voltar para nos ajudar, porque vai ajudar seguramente. E depois escolher dois laterais entre os três que nós temos – explicou o treinador.

Com isso, o trio formado pelo uruguaio, Caio Paulista e Vanderlan, cria das categorias de base do clube, inicia uma disputa por duas vagas.