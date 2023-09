Uma ação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), por meio do programa "Muralha Paulista" e com a colaboração do Palmeiras, resultou na prisão de 28 criminosos em quatro jogos disputados pelo clube no Allianz Parque. Um dos detidos era procurado por tráfico internacional de drogas. O sujeito havia fugido em março de 2020, após a queda de um avião com mais de 400 kg de entorpecentes, e acabou preso antes de entrar no estádio.