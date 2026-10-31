Palmeiras x Estudiantes: Conmebol divulga horário da final da Libertadores
Equipes se enfrentam no dia 28 de novembro no Estádio Centenário, em Montevidéu
A Conmebol anunciou na manhã deste sábado (31) o horário da final da Copa Libertadores, entre Palmeiras e Estudiantes. A decisão será disputada às 17h (de Brasília), no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.
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Após encerrar a fase de grupos na segunda colocação, o Palmeiras precisou superar adversários fora de casa para seguir na disputa pelo tetracampeonato. Nas oitavas de final, eliminou o Cerro Porteño. Na fase seguinte, passou pela LDU, em Quito, após vencer a disputa por pênaltis.
Na semifinal, o time alviverde teve a vantagem de decidir a vaga diante de sua torcida, no Nubank Parque. No jogo de ida, venceu o Fluminense por 2 a 1. Na volta, porém, perdeu por 1 a 0, resultado que levou a decisão para as penalidades. Mais uma vez, Carlos Miguel foi decisivo, e o Palmeiras garantiu presença na final da Libertadores pela segunda temporada consecutiva.
O Estudiantes, por sua vez, eliminou a Universidad Católica nas oitavas de final. Na sequência, deixou dois brasileiros pelo caminho. Nas quartas de final, superou o Corinthians. Já na semifinal, garantiu a classificação diante do Flamengo, na disputa por pênaltis.
Veja a premiação da Libertadores a cada fase
- Fase preliminar 1: US$ 400 mil (R$ 2,06 milhões)
- Fase preliminar 2: US$ 500 mil (R$ 2,58 milhões)
- Fase preliminar 3: US$ 600 mil (R4 3,09 milhões)
- Fase de grupos: US$ 1 milhão + US$ 340 mil a cada vitória conquistada
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão(R$ 6,45 milhões)
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,77 milhões)
- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,87 milhões)
- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36,12 milhões)
- Campeão: US$ 25 milhões (R$ 129,06 milhões)
Próximos jogos do Palmeiras
O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (1º), quando recebe o Vasco, no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. No meio da semana, a equipe enfrenta o Remo, também em casa, pelo Campeonato Brasileiro, antes de reencontrar o Cruz-Maltino na disputa por uma vaga na decisão.
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