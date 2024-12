Palmeiras x Fluminense: Allianz Parque não tem lotação máxima para jogo do Brasileirão

Palco da partida entre Palmeiras e Fluminense neste domingo (8), válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Allianz Parque apresenta diversos setores vagos, principalmente no setor Gol Norte. Nesse local, há uma estrutura montada para um show, o que prejudica a visão dos torcedores.

Vice-líder do Brasileirão, com 73 pontos, o Verdão precisa vencer o Tricolor das Laranjeiras e torcer por uma derrota do Botafogo para o São Paulo, no Nilton Santos, para manter vivo o sonho de conquistar o título brasileiro.

Com esse cenário, a equipe comandada por Abel Ferreira empataria em pontos na tabela de classificação e levaria vantagem nos critérios de desempate — 23 vitórias contra 22 do rival.

Allianz Parque, estádio do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Nota oficial

"A fim de contar com o apoio do maior número possível de torcedores, Palmeiras e Real Arenas não mediram esforços para viabilizar a abertura do setor Gol Norte, o que inicialmente não seria possível em razão de espetáculos musicais agendados para o Allianz Parque. Por causa da estrutura do palco, porém, as cadeiras disponibilizadas no referido setor terão, em sua grande maioria, visibilidade parcial".

Escalação do Palmeiras

Para o confronto decisivo contra o Fluminense, o Palmeiras vai a campo com a seguinte escalação: Weverto; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga e Maurício; Estêvão e Flaco López.