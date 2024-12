Escalação do Fluminense tem mudança contra o Palmeiras pelo Brasileirão

O Fluminense depende apenas de suas forças para se garantir na Série A do Brasileirão. No entanto, a missão não será nada fácil, já que o time de Mano Menezes enfrenta o Palmeiras, na tarde deste domingo (8), às 16h, no Allianz Parque, pela última rodada do campeonato. Um empate contra o time paulista, que ainda tem chances de título, salva o time carioca do rebaixamento.

continua após a publicidade

➡️ Presidente do Fluminense manda recado antes de jogo contra o Palmeiras

Entre as novidades na lista de relacionados para esta 38ª rodada, está o retorno do meia Paulo Henrique Ganso, que cumpriu suspensão, mas ficou no banco de reservas. No entanto, o time perdeu o volante Bernal, suspenso.

Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Gabriel Fuentes; Martinelli, Nonato, Lima; Serna, Arias e Cano.

Cenários do Fluminense na última rodada

No entanto, caso perca no Allianz Parque, o Fluminense dependerá de uma vitória do Atlético-MG sobre o Athletico, na Arena MRV, ou de tropeço do RB Bragantino contra o Criciúma, no Estádio Nabi Abi Chedid.