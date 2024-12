Com mundança no meio, Abel define escalação do Palmeiras contra o Fluminense

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o Fluminense, no Allianz Parque, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Três pontos atrás do líder botafogo na tabela de classificação, o Verdão precisar vencer neste domingo (8) e contar com uma derrota do Glorioso, que enfrenta o São Paulo no Rio de Janeiro (RJ).

+ Estádio do Palmeiras terá visão reduzida para decisão contra o Fluminense; entenda

Suspensos no último compromisso da equipe na competição, Gustavo Gómez e Marcos Rocha estão novamente à disposição da comissão técnica. O capitão retorna ao time titular, formando dupla de zaga com Murilo, enquanto o lateral permanece no banco de reservas.

Pirquerez e Bruno Rodrigues, ambos com problemas no joelho, seguem sob supervisão do departamento médico do Palmeiras e retornarão apenas em 2025.

Escalação do Palmeiras

Portanto, a escalação do Palmeiras para enfrentar o Fluminense tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Vanderlan; Aníbal, Richard Ríos, Maurício e Raphael Veiga; Estêvão e Flaco López.

As equipes se enfrentam a partir das 16h (de Brasília), no Allianz Parque. Enquanto o Palmeiras sonha com o tricampeonato da competição, o Fluminense precisa de um empate para permanecer na primeira divisão.

Zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gómez retorna ao time titular após cumprir suspensão automática contra o Cruzeiro (Foto: Anderson Romao/AGIF)

