Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 07/08/2024 - 22:10 • São Paulo (SP)

Com a queda para o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras deixou de faturar uma grana alta. Isso porque o valor que cada time vai receber ao garantir vaga nas quartas de final da competição é de R$4,515 milhões. O Verdão até venceu por 1 a 0, no Allianz Parque, mas o resultado não foi o suficiente, já que havia perdido o jogo de ida por 2 a 0.

O time paulista entrou na Copa do Brasil na terceira fase, e acumulou R$ 2,205 milhões por esse feito. Ao avançar às oitavas de final, garantiu mais R$ 3,465 milhões, acumulando, no total, apenas R$ 5,670 milhões.

O Flamengo, por sua vez, aguarda o fim das oitavas de final e o anúncio da data do sorteio da próxima fase da competição. Os confrontos das quartas de final devem acontecer entre o fim de agosto e a primeira quinzena de setembro.

Com a queda na Copa do Brasil, a equipe de Abel Ferreira volta a enfrentar o rival carioca, agora, pelo Brasileirão. As equipes estão na parte de cima da tabela e têm como objetivo encostar no líder Botafogo. O duelo está marcado para este domingo (11), no Maracanã, às 16h, pela 22ª rodada.