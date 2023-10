Nas quartas, as Palestrinas golearam o Olimpia-PAR por 6 a 0 e seguem com 100% de aproveitamento na competição continental. A equipe de Ricardo Belli somou quatro vitórias em quatro partidas, além de 21 gols marcados e apenas três sofridos. Já as colombianas se classificaram após vitória por 2 a 1 diante do Universidad de Chile-CHI.