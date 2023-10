A CBF também não definiu como serão as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, os jogos marcados para o Nilton Santos são diante do Cuiabá, no último fim de semana de outubro (quando acontece o show do cantor Roger Waters) e no primeiro fim de semana de novembro, contra o Palmeiras, quando acontece a apresentação da banda Red Hot Chili Peppers no NIlton Santos.