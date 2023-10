O Palmeiras sabia da importância da virada e foi atrás da reação em busca da liderança do grupo A. Aos 34', Lorena Benítez recebeu passe da compatriota Yamila Rodríguez e finalizou, deixando a partida mais uma vez empatada na Colômbia. No final, seis minutos depois, a zagueira Flávia Mota ganhou no alto após cobrança de escanteio e cabeceou no fundo da rede para garantir os três pontos para as Palestrinas. Placar final: 4 a 3 para as brasileiras.