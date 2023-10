O Palmeiras jogará com uma camisa diferente nesta quinta-feira (19), diante do Atlético-MG, no Allianz Parque, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Em parceria com a Puma e o hospital AC Camargo, o Verdão divulgou os dois novos mantos que irá usar pontualmente para conscientizar e angariar fundos no combate do câncer de mama e de próstata.