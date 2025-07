Palmeiras: Vitor Roque vive seca de gols que já assombrou outros atacantes

O centroavante Vitor Roque não está em seu melhor momento na carreira. Prova disso é o jejum de gols que vive o camisa 9 do Palmeiras, que não marca há dez jogos, e balançou as redes apenas três vezes em 25 jogos pelo clube. O que acontece com o jogador de 20 anos, no entanto, já aconteceu com outros jogadores da posição que passaram por situações semelhantes e depois deslancharam em seus clubes. E o jogador do Verdão ainda tem um ponto a seu favor: a pouca idade.

No próprio Palmeiras, em um passado recente, Rony viveu um momento conturbado. Quando chegou ao clube, em 2020, o atacante demorou 22 jogos para marcar pela primeira vez. No final de 2023, o então jogador ficou mais de dois meses sem afundar as redes, acabou no banco de reservas, mas reencontrou o caminho do gol e, no ano seguinte, se firmou como o artilheiro do time paulista em Libertadores, com 22 tentos.

Até Yuri Alberto cair nas graças da torcida do Corinthians e se tornar artilheiro do Brasil no ano passado, com 31 gols, também passou por maus bocados, em fase marcada por críticas e desconfiança. Em sua primeira temporada no clube, o atacante marcou apenas 15 gols em 63 partidas, o que resultou em um início de 2024 conturbado, com uma seca que durou dez jogos. O camisa 9 alvinegro ainda passou por um episódio polêmico com Mano Menezes, seu então treinador, que o chamou de "burro" na beira do gramado. Depois, com Antônio Oliveira, deslanchou.

Kaio Jorge, que vem brilhando com a camisa do Cruzeiro, é outro exemplo de volta por cima no futebol. Quando chegou no time mineiro, em 2024, passou por momentos de longos períodos sem marcar. Ele fez sete gols em 23 partidas no ano passado, número já superado em 2025. Recentemente, o atacante comentou que "nada o abala", pois chegou a ficar em uma cadeira de rodas com o joelho operado sem saber se voltaria a jogar, quando ainda defendia a Juventus, da Itália.

Pablo Vegetti, então artilheiro do Vasco na temporada passada, ficou seis jogos sem conseguir balançar as redes, mas terminou o ano com 21 gols, superando seu ano mais artilheiro, quando em 2021 foi às redes em 20 oportunidades pelo Belgrano, da Argentina.

Abel Ferreira sai em defesa de Vitor Roque

O treinador já deu várias entrevistas coletivas falando da importância do jogador e também o quanto confia que ele irá desempenhar um papel fundamental no Palmeiras em breve. Recentemente, o português falou que acredita nele e que o jovem precisa de tranquilidade para trabalhar.

- Tudo o que o Roque pode nos dar está ali: situação de ruptura nas costas do lateral, outra que ele passou para trás. É um jogador jovem que precisa jogar, que um clube como o Palmeiras acredita nele. Não podemos tirar da equação a juventude dele. O Roque entrou (em um jogo do Mundial de Clubes), fez o trabalho sujo e depois Flaco López foi comer o filé mignon quando já tinha os outros cansados - disse Abel.