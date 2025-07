Palmeiras: Benfica mira Ríos após desistência da Roma, mas segue sem oficializar proposta

O Benfica surge como um dos principais interessados na contratação de Richard Ríos após as negociações com a Roma travarem, mas o Palmeiras segue sem receber uma oferta oficial pelo jogador. Assim como publicado pela reportagem anteriormente, a diretoria alviverde só pretende negociar o colombiano mediante pagamento de 30 milhões de euros, pouco menos de R$ 200 milhões na cotação atual.

O Benfica só irá oficializar uma proposta por Ríos caso entenda que o Palmeiras esteja pendente a aceitar a saída do jogador. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo Lance!.

Em meio às investidas do futebol europeu após Ríos se destacar no Mundial de Clubes, o Palmeiras manteve postura firme, assim como em outras negociações nesta temporada, como no caso de Vitor Reis, e travou qualquer saída por menos do valor estabelecido como "ideal".

O jogador e seu estafe, por sua vez, entendem ser o momento perfeito para uma mudança para o futebol europeu, onde o colombiano ganharia ainda mais holofotes da mídia internacional antes da disputa da Copa do Mundo.

Com fluxo de caixa estável e a adição do valor recebido pela participação no Mundial de Clubes da Fifa, o Palmeiras não tem necessidade de vender jogadores para acertar as finanças e mantém calma para finalizar as tratativas envolvendo Ríos.

Um exemplo da atual conduta do clube foi a negociação envolvendo o zagueiro Vitor Reis, formado nas categorias de base e vendido ao Manchester City. Sem intenção de negociá-lo, o Palmeiras fez jogo duro com a equipe inglesa, que precisou desembolsar 37 milhões de euros para tirar o atleta do Brasil.

Procurado, o Palmeiras reiterou o desejo de manter o atleta e disse não ter recebido proposta oficial do benfica. A matéria será atualizada em caso de novidades.

Richar Ríos em partida do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Contrato de Ríos com o Palmeiras e divisão dos direitos econômicos

Richard Ríos possui contrato válido com o Palmeiras até dezembro de 2028, com multa rescisória fixada em 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 650 milhões) para clubes do exterior. O Verdão possui 70% dos direitos economicos. O restante, pertence ao Guarani (13,34%), Flamengo (6,66%), e ao jogador e seu estafe (10%).