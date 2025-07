O Palmeiras segue se preparando para enfrentar o Atlético-MG no próximo domingo (20), às 17h30, no Allianz Parque, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Abel Ferreira ainda não venceu em casa nesta edição da competição e precisa vencer para voltar ao G4 - atualmente é o quinto colocado, com 23 pontos.

Nesta sexta-feira (18), o elenco do Verdão realizou atividades técnicas, com trabalho de raciocínio, passes e marcação com toques limitados na bola e um de confrontos de cinco contra cinco em campo reduzido. O lateral-direito Giay, que se recupera de uma entorse no joelho direito, fez a primeira parte do treino com o grupo e, em seguida, trabalhou à parte.

Sem Flaco López, suspenso por acúmulo de cartões, Vitor Roque deve seguir no time titular. Além de Giay, o zagueiro Murilo, que se recupera de lesão muscular na coxa esquerda, não deve estar à disposição da comissão técnica. Bruno Rodrigues, em transição física, também não estará em campo.

Com isso, o provável Palmeiras que vai a campo encarar o Galo tem: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga (Mauricio); Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque.

Mayke ressalta a importância de voltar a vencer no Brasileirão

Titular no empate com o Mirassol no meio da semana, no Allianz Parque, o lateral-direito Mayke falou sobre o momento do Palmeiras e a chance de voltar a conquistar os três pontos no campeonato.

- Não conseguimos o resultado que queríamos dentro de casa. Sabemos que é muito importante somar pontos sempre no Brasileirão, e dentro de casa é sempre importante vencer. Conseguimos impor nosso ritmo, mas em alguns momentos do jogo eles estiveram melhores, então é tirar lições e trabalhar. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, podemos entregar mais e estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando para a cada jogo estar melhores e mirando sempre na ponta da tabela - afirmou o jogador.

- Vai ser um jogo muito difícil contra o Atlético-MG, é um clássico do futebol brasileiro. Um time que tem jogadores de muita qualidade, mas vamos com tudo. Precisamos de um grande jogo para que a confiança volte. No Brasileirão, é preciso buscar a regularidade, somar pontos, e é muito importante vencer em casa. Com a ajuda dos nossos torcedores sempre foi muito difícil para os adversários nos enfrentarem, então vamos fazer de tudo para que isso volte o mais rápido possível - completou o camisa 12.