Endrick na mira e mudanças no ataque? Como Palmeiras avalia elenco e vê a próxima janela
Diretoria foca na reta final de temporada e vê elenco "pronto" para principais decisões
O Palmeiras investiu cerca de R$ 700 milhões e renovou o elenco para 2025, com jogadores de todas as posições de campo. Além do elenco à disposição para a reta final da temporada, o clube possui nomes de destaque no departamento médico, casos de Paulinho, destaque no último Mundial e ucas Evangelista.
Assim, o clube entende que não precisará fazer grandes movimentações na próxima janela de transferências, apenas substituir eventuais saídas. Entre os nomes citados está o do atacante Endrick, cria do clube e que ainda não tem espaço no Real Madrid. O centroavante busca mais minutos em campo na corrida por uma vaga na próxima Copa do Mundo, mas não pensa, por enquanto, em um retorno ao futebol brasileiro.
O alto salário de Endrick na Espanha é outro impeditivo para um eventual retorno. Durante a reformulação após resultados aquém do esperado no ano passado, o ataque foi o setor que passou pela maior revolução. Entre os que deixaram o clube estão Rony e Dudu, enquanto quatro reforços chegaram, incluindo Vitor Roque, a maior contratação da história do Palmeiras.
O Pai do atacante formado no Palmeiras chegou a responder publicação nas redes socias sugerindo um "projeto do Palmeiras", mas não existem conversas entre as partes no momento segundo apuração da reportagem.
O Palmeiras concentra esforços nas decisões da Libertadores e do Brasileirão até dezembro para, assim, avaliar a temporada e planejar as próximas movimentações, com foco na manutenção das peças-chave do elenco.
Entre os destaques da equipe após o Mundial estão os atacantes Vitor Roque e Flaco López. Enquanto o argentino teve sua primeira chance como titular ao lado de Messi, o camisa 9 busca retornar à Seleção Brasileira na próxima Data Fifa.
Ambos despertam interesse de clubes do exterior, segundo apuração do Lance!, mas o clube planeja manter a dupla a médio prazo, a não ser que apareça uma proposta "fora da curva", como a do Richard Ríos pelo Benfica.
Contratações do Palmeiras em 2025
- Vitor Roque – Atacante
- Paulinho – Atacante
- Ramón Sosa – Atacante
- Facundo Torres – Atacante
- Andreas Pereira – Meio-campista
- Emiliano Martínez – Goleiro
- Jefté – Lateral
- Carlos Miguel – Goleiro
- Khellven – Lateral
- Micael – Zagueiro
- Bruno Fuchs - Zagueiro (empréstimo)*
- Lucas Evangelista – Meio-campista
