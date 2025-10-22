menu hamburguer
Endrick na mira e mudanças no ataque? Como Palmeiras avalia elenco e vê a próxima janela

Diretoria foca na reta final de temporada e vê elenco "pronto" para principais decisões

Elenco do Palmeiras comemora gol no Allianz Parque (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Elenco do Palmeiras comemora gol no Allianz Parque (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
O Palmeiras investiu cerca de R$ 700 milhões e renovou o elenco para 2025, com jogadores de todas as posições de campo. Além do elenco à disposição para a reta final da temporada, o clube possui nomes de destaque no departamento médico, casos de Paulinho, destaque no último Mundial e ucas Evangelista.

+ Palmeiras chega a Quito com 24 nomes para encarar a LDU; veja provável escalação

Assim, o clube entende que não precisará fazer grandes movimentações na próxima janela de transferências, apenas substituir eventuais saídas. Entre os nomes citados está o do atacante Endrick, cria do clube e que ainda não tem espaço no Real Madrid. O centroavante busca mais minutos em campo na corrida por uma vaga na próxima Copa do Mundo, mas não pensa, por enquanto, em um retorno ao futebol brasileiro.

O alto salário de Endrick na Espanha é outro impeditivo para um eventual retorno. Durante a reformulação após resultados aquém do esperado no ano passado, o ataque foi o setor que passou pela maior revolução. Entre os que deixaram o clube estão Rony e Dudu, enquanto quatro reforços chegaram, incluindo Vitor Roque, a maior contratação da história do Palmeiras.

O Pai do atacante formado no Palmeiras chegou a responder publicação nas redes socias sugerindo um "projeto do Palmeiras", mas não existem conversas entre as partes no momento segundo apuração da reportagem.

O Palmeiras concentra esforços nas decisões da Libertadores e do Brasileirão até dezembro para, assim, avaliar a temporada e planejar as próximas movimentações, com foco na manutenção das peças-chave do elenco.

Entre os destaques da equipe após o Mundial estão os atacantes Vitor Roque e Flaco López. Enquanto o argentino teve sua primeira chance como titular ao lado de Messi, o camisa 9 busca retornar à Seleção Brasileira na próxima Data Fifa.

Ambos despertam interesse de clubes do exterior, segundo apuração do Lance!, mas o clube planeja manter a dupla a médio prazo, a não ser que apareça uma proposta "fora da curva", como a do Richard Ríos pelo Benfica.

Vitor Roque comemora seu gol no jogo do Palmeiras contra o River Plate pelas quartas da Libertadores
Vitor Roque foi a principal contratação do Palmeiras na última janela de transferências (Photo by Juan MABROMATA / AFP)

Contratações do Palmeiras em 2025

  1. Vitor Roque – Atacante
  2. Paulinho – Atacante
  3. Ramón Sosa – Atacante
  4. Facundo Torres – Atacante
  5. Andreas Pereira – Meio-campista
  6. Emiliano Martínez – Goleiro
  7. Jefté – Lateral
  8. Carlos Miguel – Goleiro
  9. Khellven – Lateral
  10. Micael – Zagueiro
  11. Bruno Fuchs - Zagueiro (empréstimo)*
  12. Lucas Evangelista – Meio-campista

